شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب وعروسته الحسناء يعودان لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص رومانسية

واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمامه بحفل زفاف الفنان الشاب مأمون وسوار الدهب وعروسته الحسناء “هند”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع جديد من حفل الزفاف. https://www.facebook.com/reel/327734386912635 وظهر العروسين خلال المقطع وهما يدخلان قاعة الفرح ويقدمان وصلة رقص رومانسية “سلو” وجدت اعجاب الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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