تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, ظهرت وهي تغني في جلسة خاصة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة الملقبة بملكة الدلوكة خلال الجلسة الخاصة بأغنيتها الجديدة (أنا مشفرة). وتقول إنصاف في مقطع من أغنيتها الجديدة (مشفرني طبلة وقفلة ويعاملني زي الطفل), وسط تفاعل جمهورها من الجنس اللطيف (انتي عسل والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تثير إعجاب المتابعين بأغنتها الجديدة (أنا مشفرة) التي تغنت بها خلال جلسة خاصة (مشفرني طبلة وقفلة ويعاملني زي الطفل) ومتابعون: (انتي عسل والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.