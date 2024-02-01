أثار مقطع فيديو للمطربة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, اهتمام صفحات مصرية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطف مقطع الفيديو الذي تغنت فيه المطربة الحسناء بالزي “النمري” في حفل شهير بالقاهرة إعجاب الجمهور المصري. ونشرت عدد من الصفحات المصرية المقطع مع سؤال عن الفنانة ومكان إقامتها من أجل التعاقد معها للغناء في حفلات مصرية بمدينة أسوان وبعض المدن الأخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بسبب هذا المقطع.. مصريون يبحثون عن المطربة السودانية “مونيكا” لإحياء حفلات غنائية لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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