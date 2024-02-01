واصل الحكم السوداني الشاب محمود شانتير, تألقه في إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا المقامة بساحل العاج. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الإتحاد الأفريقي كان قد أوكل “شانتير”, بإدارة مباريات صعبة في “الكان” أبرزها مباراة الكاميرون والسنغال. وقبل يومين أدار الحكم السوداني المتميز المباراة الصعبة بين المغرب وجنوب أفريقيا, ونجح الحكم في إدارتها بشكل ممتاز نال اعجاب المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفت “شانتير” الأنظار بعد قرار طرده للاعب وسط المنتخب المغربي ونجم مانشيستر يونايتد سفيان أمرابط, بالورقة الحمراء بعد رجوعه لتقنية الفار. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الحكم السوداني “شانتير” يواصل تألقه في “الكان” بإدارته مباراة المغرب وجنوب أفريقيا بإمتياز كبير ويحظى بإعجاب المتابعين بعد القرار الصعب بطرده لنجم مانشيستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.