تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار سخرية المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يغنون ويرقصون داخل إحدى المنازل الفخمة بالخرطوم وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع. https://www.facebook.com/reel/917330913087710 وظهر أفراد الدعم السريع وهم يرقصون ويهتفون على أنغام أغنيتهم الشهيرة (كروزر الحوامة محبوبك الدعامة) وسط تعليقات ساخرة من قبل الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يثيرون سخرية جمهور مواقع التواصل بعد ظهورهم في مقطع وهم يرقصون بشكل مثير على أنغام (كروزر الحوامة محبوبك الدعامة) داخل إحدى المنازل الفخمة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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