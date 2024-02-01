تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين من الجمهور وذلك بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة تقتحم حفل للفنان السوداني الشاب محمد بشير. https://www.facebook.com/reel/250995311278022 وفاجأت الفتاة الفنان محمد بشير, باقتحامها المسرح وتقديمها وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنيته الشهيرة (الجدي) وسط اعجاب المطرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تفاجئ الفنان محمد بشير وتقتحم المسرح الذي يغني فيه لتقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام (الجدي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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