تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار انقسم حاد داخل السوشيال ميديا ما بين ساخر ومنتقد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وهي تبكي بحرقة وتذرف الدموع في مشهد أثار اهتمام المتابعين. الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء ظهرت وهي تبكي وتدعو على حبيبها بسبب خيانته لها, ورددت خلف المطربة مروة الدولية: (الله يعذبك ويبشتنك ويدمرك ويبهدلك). جمهور مواقع التواصل وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, أكد أن دموع الفتاة تمت صناعتها عبر “فلتر” لتخدع المتابعين الذين تعاطفوا معها على أنها مصدومة وتبكي بحرقة لكسب الكثير من التفاعلات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية حسناء تبكي بحرقة وتذرف الدموع بسبب خيانة حبيبها لها وتدعو عليه: (الله يعذبك ويبشتنك ويدمرك ويبهدلك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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