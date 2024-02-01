أعلنت هيئة العمليات بالجيش السوداني تحرير منطقة أم درمان القديمة والتي تشمل أحياء (حي العرب وحي السوق والمظاهر والمسالمة والبوستة).
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع فقد أكدت هيئة العمليات في مقطع في فيديو متداول انتشار قوات الجيش في كل المناطق التي تم تحريرها وجزء من حي العرضة.
وأعلن قادة العمليات أن النصر قادم وأن الانتصارات سستوالى حتى يتم تحرير كل الخرطوم بفضل الله ودعوات الشعب السوداني.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قابل المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بسعادة بالغة مع تعليقات (الله أكبر ولله الحمد.. شعب واحد جيش واحد).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. هيئة العمليات بالجيش السوداني تزف البشرى للشعب وتعلن تحرير أمدرمان القديمة بالكامل وسط سعادة المواطنين: (الله أكبر ولله الحمد.. شعب واحد جيش واحد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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