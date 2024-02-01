تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية تقتحم ساحة الرقص لتقدم فاصل من الرقص الفاضح. ورقصت الفتاة بطريقة مثيرة بمؤخرتها أمام المعازيم والعازفين, في مشهد أغضب الجمهور والمعلقين الذين كتبوا: (ليها الحق الحرب تستمر سنة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة بوصلة رقص فاضحة بــ”مؤخرتها” تحت أنظار المعازيم والعازفين وساخرون: (ليها الحق الحرب تستمر سنة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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