أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة اسفيرية واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع تجمع المئات من الشباب والفتيات بإحدى القاعات خلال “بازار” أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وتفاعل الشباب والفتيات بالرقص و”الهجيج” على أنغام الأغنيات الراقصة التي قدمها مطرب الحفل, أبرزها أغنية “الوحيد خلاني وحيد”. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين أبدى غضبه الكبير من هؤلاء الشباب, وكتب أحدهم معلقاً: (الحرب نظفت البلد من أمثالكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تجمعوا بالمئات وأثاروا ضجة واسعة.. رقص و “هجيج” بين الشباب والفتيات داخل “بازار” بالعاصمة المصرية القاهرة وساخرون: (الحرب نظفت البلد من أمثالكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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