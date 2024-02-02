شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء بوصلة رقص جميلة مع الفنان عثمان بشة

اثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمام الرواد والمتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان الشاب عثمان بشة, وهو يغني في حفل خاص داخل إحدى الصالات. https://www.facebook.com/reel/185571251315286 وخطفت طفلة صغيرة الأضواء بعد دخولها في وصلة رقص جميلة نالت اعجاب المتابعين مع الفنان بشة على أنغام (الله لينا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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