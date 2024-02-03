محمد الفكي سليمان: علينا جميعا التكاتف لنزع مشروعية استمرار الحرب وإجبار الطرفين على إيقافها

قال محمد الفكي سليمان بأن علينا جميعا التكاتف لنزع مشروعية استمرار الحرب وإجبار الطرفين على إيقافها اليوم قبل الغد. وأضاف عضو مجلس السيادة السابق : الأوضاع على الأرض على مشارف كارثة إنسانية متكاملة وشبح الجوع يخيم على كل البيوت والسودانيين يعيشون في دول الجوار أوضاع غير مسبوقة. الجزيرة – السودان

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