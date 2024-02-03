أستاذة بالأزهر توجه تحذيرا عاجلا للفتيات بعد كتب الكتاب “ذاك الموضوع”

حذرت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الفتيات بعد كتب الكتاب وتحديدًا في الأرياف، لأن الكثير من الشباب يضحك على البنات بعد كتب الكتاب، ويقنعها بأنه أصبح زوجها رسمي، ويكون هناك معاشرة.

وأضافت صالح، خلال حوارها ببرنامج” علامة استفهام” المذاع على قناة” الشمس”: أن البنت إذا أصبحت حامل، يكون الطفل لـ الفراش، ولكن الكثير من الشباب ينكر ويحدث مشكلات.

ونصحت أستاذة الفقه كل فتاة عقد قرانها ولم يحدث الزفاف، أن تبتعد عن خطيبها الذي كتب كتابها عليه، حتى يصبح زوجها بالإشهار.

واستكملت صالح، بأنه في الأرياف لم الشاب يخطب فتاة يصبح فرد من البيت ويدخل ويخرج، ويحدث الكوارث، وهذا أمر مخالف، لآنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا الشيطان ثالثهما.

مصراوي