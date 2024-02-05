شاهد بالفيديو.. “زير سالم” الدعم السريع يظهر وهو راكب على ظهر “فرس” ويتوعد بدخول شندي وبورتسودان بالخيول على نهج أجدادهم بدلاً من العربات وساخرون يردون عليه: (سجارتك قوية لكن)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان سخرية الجمهور والمتابعين بعد أن قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أحد أفراد الدعم السريع والذي لقبه الجمهور بالزير سالم, كنوع من السخرية وهو بتقليعة جديدة.

وظهر “الزير سالم” فرع الدعامة كما يلقبه الجمهور وهو راكب على ظهر فرس ويحمل شعار قوات الدعم السريع في يده.

وتوعد الرجل بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بدخول قوات الدعم السريع إلى شندي وبورتسودان على ظهر الخيول كما كان يفعل أجدادهم على حد تعبيره.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تسابق على السخرية من فرد الدعم السريع, حيث كتب أحدهم ساخراً: (سجارتك قوية لكن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)