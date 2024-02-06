ثلاثة أفلام ترفع شعار “فوق 18” بقرار من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية

قرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، تحديد التصنيف العمري لـ3 أفلام جديدة، ليمنع مشاهدتها لمن هم دون 18 عاماً.

وتضم تلك القائمة، أفلام، وهي: “الرحلة 404″ بطولة منى زكي، و”الملحد” لأحمد حاتم، و”أصل الحكاية” تأليف وإخراج محمد أمين.

وتعود الأفلام المصنفة لـ”الكبار فقط”، بعد اختفاء دام نحو 6 أعوام تقريباً، حيث كان آخر فيلم مصري عُرض بإشارة إلى التصنيف العمري، هو “بلاش تبوسني” بطولة ياسمين رئيس.

وتُشارك الفنانة منى زكي، في موسم أفلام إجازة نصف العام، من خلال فيلم “الرحلة 404” والذي كان يحمل في البداية اسم “القاهرة – مكة”، والذي طُرح في دور العرض المصرية يوم 25 يناير الجاري، و1 فبراير في الوطن العربي.

وقطع هذا الفيلم رحلة طويلة، تجاوزت الـ3 سنوات، من تحضير وتصوير فضلاً عن أزمات مع الرقابة، والتي اشترطت تغيير اسمه، وإجراء تعديلات على بعض المشاهد، لتُقرر في النهاية عرضه سينمائيًا تحت شعار “فوق 18”.

وكان يفترض أن يُشارك الفيلم في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمدينة جدة السعودية، عام 2022، إلا أنه خرج من المشاركة بناءً على طلب الرقابة التي اشترطت إجراء التعديلات أولاً.

وإلى جانب منى زكي، يضم الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم محمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، والعمل تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداثه حول امرأة لها ماضٍ سئ، ولكنها تعود إلى مسارها وتقرر التوبة، بالرغبة في السفر إلى أداء فريضة الحج، وقبل سفرها بأيام تواجه حادثاً يجعلها قد تضطر للعودة إلى عالمها القديم لتدبير نفقات علاج والدتها، وتواجه مواقف عديدة تغير من مجرى حياتها.

ثاني هذه الأفلام، هو فيلم “أصل الحكاية”، الذي أجيز عرضه من قبل الرقابة، لمن هم دون الـ18 عاماً، ليُطرح في دور العرض، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول موضوع اختلاف الأفكار داخل أفراد أسرة واحدة، وتمسك كل فرد برأيه والصراع الذي ينشأ بينهم بسبب ذلك، ومعاناة كل منهم من مشكلة مختلفة.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كلًّ من خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وشيري عادل، وهالة فاخر، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وعلاء مرسي ومحمود حافظ، والعمل تأليف وإخراج محمد أمين.

وبعد تأجيل تجاوز العامين تقريبًا، سيُطرح فيلم “الملحد”، في دور العرض خلال الفترة المقبلة، بعدما أجازه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قبل أيام، ووافقت على عرضه تحت تصنيف عمري لمن هم دون الـ16 عاماً.

وتُعد قضية الإلحاد، في مقدمة الموضوعات التي تتعلق بالدين، إذن التعرض لها في الأفلام السينمائية يواجه أزمات دائمًا، فقد سبق واعترضت الرقابة على فيلم بالاسم ذاته، للمؤلف والمخرج نادر سيف الدين قبل 10 سنوات، وعُرض أيضًا تحت شعار “للكبار فقط”.

“الملحد”، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وبطولة محمود حميدة، وحسين فهمي، وصابرين، شيرين رضا، ونجلاء بدر، وتارا عماد، فضلاً عن أحمد حاتم، الذي يجسد شخصية “يحيى” الشاب الذي نشأ في أسرة ملتزمة دينياً، ورغم ذلك يتجه إلى الإلحاد.

بوابة روز اليوسف