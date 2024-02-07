نشرت المذيعة السودانية الحسناء آلاء المبارك, تغريدة من مقر إقامتها بمدينة دبي بدولة الإمارات, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أرفقت النجمة التي اشتهرت على السوشيال ميديا باسم “لوشي” صورة مع تغريدتها التي نالت اعجاب المتابعين. ولفتت “لوشي”, الأنظار بإطلالتها الأنيقة التي كتبت عليها: (ذكر أن مال قَارُون لم يشتر الجَنَّة ومُلك النمُرود لم يَمنع عنه النَّار وأن أفقر النَّاس أفقرهم أخلاقاً وأن الله لم يمدح نبيه بنسبه وقد كان أشرف العرب نسباً، ولم يمدحه بقوته يوم دانت له جزيرة العرب وإنما مدحه بأخلاقه فقال : { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيٍم } وشر معيب من عاب على الناس ما هو فيه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. من دبي.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “لوشي” تسحر المتابعين بإطلالة مبهرة وتقول: (تَذكر أن مال قَارُون لم يشتر الجَنَّة ومُلك النمُرود لم يَمنع عنه النَّار وأن أفقر النَّاس أفقرهم أخلاقاً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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