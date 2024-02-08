بالفيديو.. تدافع عفوي للمواطنين وهتافات للسودان والجيش أثناء تفقد البرهان للقوات في الخطوط الأمامية بأمدرمان

قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان مساء أمس الأربعاء ٧ فبراير ٢٠٢٤ م وكان في إستقباله الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام ..

حيث تلقى سيادته تنويراً عن سير العمليات من قيادة المتحركات كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين .