قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان مساء أمس الأربعاء ٧ فبراير ٢٠٢٤ م وكان في إستقباله الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام ..
حيث تلقى سيادته تنويراً عن سير العمليات من قيادة المتحركات كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين .
من خلال حديثه شدد سيادته على إلتزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين و أكد على أن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لإستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها .
يذكر ان هذه الزيارة تأتي ضمن جولات سيادته التفقدية للقوات المسلحة التي تخوض حرب الكرامة في جبهات عدة .
الاعلام العسكري الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤م
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تدافع عفوي للمواطنين وهتافات للسودان والجيش أثناء تفقد البرهان للقوات في الخطوط الأمامية بأمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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