بدينا المشاورات السياسية في عاصمة جنوب السودان -جوبا استجابة لدعوة الرئيس سلفاكير ميارديت ، نتطلع في هذه اللقاءات ان نخرج بمنهجية اكثر جراءة وجدية لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني ووقف / إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، بقيادة الطرفين نحو طاولة المفاوضات.
اننا ندرك ونعيش معاناة شعبنا من استمرار هذه الحرب ونتفائل بوضع حد لها في القريب العاجل، …
مبارك أردول
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك أردول: اننا ندرك ونعيش معاناة شعبنا من استمرار هذه الحرب ونتفائل بوضع حد لها في القريب العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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