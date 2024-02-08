مبارك أردول: اننا ندرك ونعيش معاناة شعبنا من استمرار هذه الحرب ونتفائل بوضع حد لها في القريب العاجل

بدينا المشاورات السياسية في عاصمة جنوب السودان -جوبا استجابة لدعوة الرئيس سلفاكير ميارديت ، نتطلع في هذه اللقاءات ان نخرج بمنهجية اكثر جراءة وجدية لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني ووقف / إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، بقيادة الطرفين نحو طاولة المفاوضات.

اننا ندرك ونعيش معاناة شعبنا من استمرار هذه الحرب ونتفائل بوضع حد لها في القريب العاجل، …