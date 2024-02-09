واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقاطع فيديو من الحفل الضجة الذي أحيته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, للجمهور السوداني بدولة الإمارات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد واصلت المطربة الشهيرة تقديم فواصل من الرقص المثير على موسيقى “الزنق”. الشريف, تفاجأت بنجم السوشيال ميديا مؤيد, وهو يقتحم المسرح لمشاركتها الرقص, لتقوم بممازحته: (أصلا انت أشتر) وسط ضحكات الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تواصل إشعال مواقع التواصل بوصلة رقص جديدة على أنغام “الزنق” وتمازح نجم السوشيال ميديا الذي اقتحم المسرح لمشاركتها الرقص (أصلا انت أشتر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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