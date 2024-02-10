نقابة الصحفيين السودانيين: الدعم السريع أقدم على تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون إلى معتقلات

قالت نقابة الصحفيين السودانيين بأن الدعم السريع أقدمت منذ شهور وفقًا لشهود “كانوا محتجزين بذات المكان في وقت سابق” على تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون إلى معتقلات. – استخدام مباني الإذاعة والتلفزيون كمعتقلات يزيدُ من خطورة تدمير أو إتلاف أرشيف يقترب عمره من مئة عام، ويمثل إرثاً سياسياً، وثقافياً، واجتماعياً، للأمة السودانية جمعاء. – ندعو “اليونسكو”، وكل المنظمات العاملة في مجال حفظ التراث المادي والإنساني، لإنقاذ هذا الإرث، وحمايته من الضياع، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتهم. الشرق للأخبار

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