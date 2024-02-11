قام الممثل والكوميديان السوداني الشهير عوض شكسبير, بتقليد نظرات السودانيين لبعضهم عندما يتقابلوا في الغربة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قلد الكوميديان السودانيين في الغربة بطريقة مضحكة, حيث حملت نظرات السوداني لمواطنه إشمئزاز وضيق شديد. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع المقطع وأكد أن هذه النظرات أصبحت متكررة بين السودانيين بعد الحرب, حيث تغير تعامل السوداني مع أخيه بعد الحرب. وكتب معلقون بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين: (حقيقة والله وخصوصاً في مصر) وتعليق آخر (بالكربون والمضحك المبكي). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بإشمئزاز وضيق شديد.. الكوميديان عوض شكسبير يقلد نظرات السودانيين لبعضهم البعض عندما يتقابلوا في الغربة بعد الحرب ومتابعون: (حقيقة والله وخصوصاً في مصر.. بالكربون والمضحك المبكي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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