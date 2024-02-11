أثارت فتاة سودانية تعاطف جمهور مواقع التواصل ببلادها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو مؤثر عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلنت الفتاة الحسناء عن شوقها للسودان وافتقادها للأماكن بالعاصمة الخرطوم. وقالت في حديثها المتداول أنها لم تستطيع الخروج للترويح عن نفسها عبر الحفلات أو “الطلعات” لأنها لم تستطيع تجاوز فكرة الابتعاد عن السودان. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ختمت الفتاة حديثها بإعلان شوقها للوطن السودان والاستعداد للعودة إليه متى ما استقرت الأوضاع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تذرف الدموع وتعبر عن شوقها للسودان: (لم تغريني الحفلات والطلعات ولم نستطيع تجاوز فكرة الابتعاد عن الوطن ويا السودان والله مشتاقين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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