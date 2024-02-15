شاهد بالصورة.. نجم السوشيال ميديا بدر خلعة يخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطة مع “مضيفة” حسناء

خطف نجم السوشيال ميديا ومتخصص الإعلانات الطريفة بدر خلعة, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر خلعة, في صورة قام بنشرها وهو داخل إحدى الطائرات ويحمل الجهاز والمفتاح الذي اشتهر به. كما لفت نجم السوشيال ميديا الأنظار بظهوره في اللقطة مع “مضيفة” طيران حسناء ظهرت وهي تركز مع حديثه الكوميدي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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