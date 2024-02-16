قال الأمين السياسي لحركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي محمد إسماعيل بأن قطع شبكات الاتصالات والإنترنت يجب أن يضاف ويرفق من ضمن الجرائم التي تم ارتكابها في هذه الحرب ولكل من تسبب فيها. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إسماعيل: قطع شبكات الاتصالات والإنترنت يجب أن يضاف ويرفق من ضمن الجرائم التي تم ارتكابها في هذه الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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