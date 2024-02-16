الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة في تعميم صحفي صباح الجمعة: على خلفية المحتوى الصادم لفيديوهات تم تداولها يوم أمس يعرض بها أفراد رأسين مقطوعين لإثنين من مليشيا آل دقلو الإرهابية. توضح القوات المسلحة أنها تجري حاليا تحقيقا في الأمر وسيتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا. كما تؤكد القوات المسلحة على تقيدها التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة المليشيا الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب. مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حدث؟ القوات المسلحة تقول أنها تجري تحقيقا في الأمر وسيتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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