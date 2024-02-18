أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمام الرواد والمتابعين الذين تناقلوه عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتيات سودانيات وهن يرقصن خلال حفل أحيته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف. ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع فإن الحفل كان خلال “بازار” بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية, حيث لفتت الفتيات أنظار المتابعين بالرقصات الاستعراضية التي قدمنها خلال الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناوات سودانيات بالمملكة العربية السعودية يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل للفنانة إيمان الشريف بأحد “البازارات” بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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