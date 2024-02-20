كان من دواعي سروري حضور حفل إطلاق مبادرة كلمني بالفصحى، وهي من المبادرات الثقافية التي ينظمها قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم وفرع الثقافة والفنون برابطة خريجي جامعة قطر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى حث الطلبة والأساتذة والموظفين داخل الحرم الجامعي وخارجها على التحدث باللغة العربية الفصحى وإقامة بعض الفعاليات التي تُسهم في التنبيه على أهميتها وضرورة المحافظة عليها وفي تطبيق قانون حماية اللغة العربية الذي أصدرته دولة قطر عام 2019.

حيث ينصُ القانون على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. كما نص على أن تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات التعليمية والعامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها والنهوض بها، وتعزيز دورها.

وبهذا القانون تكون دولة قطر صاحبة الريادة في إصدار مثل هذا القانون الذي يهدف إلى حماية اللغة العربية والإعلاء من شأنها، وعليه لابد من ضرورة الاهتمام بالتعليم والمعلمين وتعزيز دورهم وتوفير الإمكانيات لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم من أجل الحفاظ على اللغة العربية والحفاظ عليها وإعلاء شأنها.

وأعود معكم لمبادرة كلمني بالفصحى التي ساهم في إطلاقها مجموعة من الطلبة والأساتذة الأفاضل بهدف حث المجتمع الجامعي والمجتمع القطري بشكل عام كدعوة منهم بالاهتمام بالتحدث باللغة العربية الفصحى في كافة المجالات والمؤسسات والتعامل معها كلغة أساسية وأولى في كل المجالات.

وكشأن أي مبادرة مجتمعية وطلابية سامية لابد من تكاتف كافة الأفراد والمؤسسات للإسهام في تحقيق أهدافها من خلال تفعيل وسم كلمني بالفصحى ونشر عدد من الصور والفيديوهات الداعمة للمبادرة، وكذلك من خلال الفعاليات المتنوعة كفعاليات الشعر وقراءة في كتاب وغيرها من الفعاليات التي تدعم مثل هذه المبادرة الداعمة للغة العربية.

فالاهتمام والحفاظ على اللغة العربية مسؤولية الجميع، ويتطلب ذلك التزام الجميع بالعمل المشترك لتعزيزها واستخدامها بفعالية في جميع جوانب الحياة. إن اللغة العربية جزء أساسي من الهوية العربية والتراث الثقافي، ويجب أن نحافظ عليها لتعزيز التواصل والتفاهم بين الأجيال والمحافظة على قيمها ومبادئها.

صوت:

يقول حليم دموس وهو شاعر لبناني:

لغة إذا وقعت على أكبـادنا كانت لنا بردًا على الأكباد

وتظل رابطـــة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد

د. عائشة جاسم الكواري – الشرق الفطرية

