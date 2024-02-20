شاهد بالفيديو.. شاب خليجي يحكي موقف قابله في أديس أبابا لرجل سوداني بسيط ترك طعامه في أحد المطاعم لأطفال مساكين وأصر على دفع الحساب ويقول: (إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلابُ)

نشر شاب خليجي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكى فيه موقف جميل قابله خلال زيارته لأثيوبيا.

وقال الشاب بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن انبهر بكرم رجل سوداني بسيط داخل أحد المطاعم بالعاصمة أديس أبابا.

وذكر خلال حديثه أن الرجل السوداني وقبل أن يتناول أكله تفاجأ بأطفال مساكين بالمطعم ليقوم بمنحهم طعامه.

وأضاف الشاب الخليجي بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أنه وبعد أن شاهد الموقف أراد دفع الحساب عن الرجل السوداني الذي أصر على دفع الحساب.

الشاب الذي اعجب بموقف الرجل قال: (إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلابُ لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا ورب مكرمة جمعت شمائلهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)