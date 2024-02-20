حاصر الإعلامي ولاعب الكرة السابق محمد المصطفى الشهير بالبرنس, الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين بأسئلة ساخنة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد التقى البرنس, بشيخ الأمين خلال “بث مباشر” عبر إحدى التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي. https://www.facebook.com/reel/774691554524351 وهاجم البرنس الشيخ بسبب استضافته لبعض قيادات الدعم السريع بمسيده بأم درمان, قائلاً: (أنت تعلم بانتهاكاتها للشعب السوداني). وبرر الشيخ بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أنه يستضيف كل من يأتي إليه سوا كان من الجيش أو من الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. البرنس يحاصر شيخ الأمين بالأسئلة الساخنة: (لماذا تحتوي قوات الدعم السريع وأنت تعلم بانتهاكاتها للشعب السوداني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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