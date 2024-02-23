شاهد بالفيديو.. موسى وجميلة.. زوجان سودانيان تجاوزا مرارة الحرب ببناء حياة جديدة داخل معسكر لجوء في إثيوبيا

حرب السودان

موسى وجميلة.. زوجان سودانيان تجاوزا مرارة الحرب ببناء حياة جديدة داخل معسكر لجوء في إثيوبيا ..

وتسببت الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في #السودان بدفع البلد إلى “شفير الانهيار” إذ تعاني الغالبية العظمى من السكان الجوع، وفق ما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من نصف السودانيين الذين يزيد عددهم عن 48 مليون نسمة، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بين هؤلاء “قرابة 5 ملايين على شفا الكارثة”، وهو ثاني أسوأ تصنيف يعتمده برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ بعد تصنيف المجاعة.

الشرق القطرية