ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر تنظم محاضرة توعوية وارشادية بمخاطر المخدرات بالسجن المحلي بورتسودان

في اطار الجهود المبذولة لنشر التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات للشباب نظمت ادارة شرطة مكافحة المخدرات فرع الشئون الفنية بالتعاون مع ادارة الشئون الاجتماعية بالسجن المحلي بولاية البحر الاحمر نظمت محاضرة توعوية وارشادية بعنوان ( خطر تعاطي المخدرات للشباب) بالسجن المحلي بورتسودان .

وتحدث الاستاذ الرشيد حسن فرع الشؤون الفنية معدداً انواع المخدرات ، مصاحباً ذلك بعينات مختلفة من المخدرات موضحا آثار ومخاطر المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان .

وفي ذات السياق اوضحت الدكتورة عبير الياس الاختصاص النفسي بالسجن المحلي مخاطر تعاطي المخدرات و الاثارة الناتجه عنها نفسية وجسدية لدي متعاطي المخدرات وإمكانية العلاج ، وعددت ايضا المخاطر التي تلحق بالفرد والأسرة والامراض التي تصيب المدمن من هلاويس وزوهان وتأثيرها علي تفكك الأسر والفرد.

وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة نجلاء حبيب الله الاختصاص الاجتماعي بالسجن المحلي واشادت بالنزلاء وتفاعلهم واكدت وقوفها بجانبهم ومساعدتهم للعلاج من الإدمان.

المكتب الصحفي لشرطة السودان