شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يجلس مع “خواجية” حسناء بأحد شوارع أوروبا ويمازحها وسط ضحكاتها وتجاوبها وساخرون: (دا تاني ما برجع حتى لو حرروا السودان كلو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وجد اهتمام المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو يجلس جوار “خواجية” حسناء بأحد الشوارع في أوروبا وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وقام الشاب السوداني خلال المقطع الذي قام بتصويره بممازحة الحسناء من خلال مشاركتها الأكل دون أن يستأذن منها, لترد عليه بضحكات وابتسامات.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر بطريقة لطيفة, حيث كتب أحدهم معلقاً: (دا تاني ما برجع حتى لو حرروا السودان كلو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)