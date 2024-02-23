عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع جديد. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أطلت أفرو, خلال المقطع الذي قامت بنشره من داخل غرفة النوم الخاصة بها وهي ترتدي أزياء مثيرة للجدل. https://www.facebook.com/reel/799315355575118 وقامت الراقصة المثيرة خلال المقطع بتقليد ممثلة خليجية وكأنها تتحدث عن نفسها: (أنا كثير حلوة مفروض أتزوج وزير أو أمير أو إمبراطور). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة.. الراقصة آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل بمقطع جديد من غرفة النوم: (أنا كثير حلوة مفروض أتزوج وزير أو أمير أو إمبراطور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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