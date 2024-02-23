تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الضجة في المقطع المتداول حديثاً وهي تجري بروفة غنائية. وتغنت شهد أزهري, خلال البروفة التي ظهرت من خلالها وهي ترتدي أزياء وصفها المتابعون بالفاضحة عبارة عن “بنطلون” ضيق. ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تغنت المطربة التي وصفها المعلقون بالصاروخ بأغنية (حبيبي الدنيا قساية), وسط تعليقات الجمهور الذي علق: (صاروخ أرضي جو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة الفنانة شهد أزهري تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام (حبيبي الدنيا قساية) خلال بروفة غنائية لها ومتابعون: (صاروخ أرضي جو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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