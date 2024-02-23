أثارت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الشريف, وهي تغني في حفل أحيته بإحدى دول الخليج. ورددت المطربة خلال الحفل أغنية هابطة شبهها المتابعون بالأغاني التي ترددها “القونات” في الحفلات الهابطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تثير غضب الأسافير بسبب ترديدها أغاني “القونات” في حفل بإحدى دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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