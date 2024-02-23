أثار الشاب “المثلي” السوداني أحمد عمر, ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول “المثلي” السوداني وهو يقدم فواصل من الرقص الفاضح. حيث رقص عمر, خلال جلسة تصوير على أنغام أغنية الفنانة مروى (اما نعيمة نعمين) وسط غضب الجمهور والمتابعين الذين طالبوه بعدم ذكر اسم السودان إذا طلب منه تعريف نفسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “المثلي” السوداني أحمد عمر يشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل بعد ظهوره وهو يقدم وصلة رقص فاضحة على أنغام (اما نعيمة نعمين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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