تصدر مقطع فيديو متداول حديثاً الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع “الترند” أم سودانية وهي تبكي وتنوح فرحاً بعد أن شاهدت إبنها الجندي بالجيش السوداني لأول مرة منذ بداية الحرب في أبريل من العام الماضي.
وقابلت الأم إبنها في المشهد المؤثر أثناء احتفالات جنود الجيش بتحرير عدد كبير أحياء مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر من تحرير أم درمان.. أم سودانية تنوح بالبكاء فرحاً وتعانق إبنها الجندي بالجيش بعد أن شاهدته لأول مرة منذ عشرة شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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