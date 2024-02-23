لبت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” طلب أحد معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال بث مباشر لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لبت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني رغبة المعجب ودندنت بمقطع من أغنية الفنانة إيلاف عبد العزيز (بكرة الهم يفوتنا ونرجع لبيوتنا بحري وأم درمان). مقطع الفيديو حظي بتفاعلات كبيرة من قبل المتابعين مع تعليقات متغزلة في المطربة التي وصفها الجمهور بالداعمة الأولى للجيش وملكة الإحساس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدندن بأغنية (بكرة الهم يفوتنا ونرجع لبيوتنا بحري وأم درمان) والجمهور يتغزل: (ملكة الإحساس وداعمة الجيش الأولى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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