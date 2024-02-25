توجيه من البرهان بنقل المقيمين في مسيد شيخ الأمين إلى منطقة آمنة تحت حراسة القوات المسلحة

وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوجه بتأمين مسيد شيخ الأمين ونقل المقيمين فيه إلى منطقة آمنة تحت حراسة القوات المسلحة. وأظهر فيديو متداول شيخ الطريقة القادرية المكاشفية في بيت المال بأمدرمان “الأمين عمر الأمين” متحدثا عن دخول الجيش السوداني. وبث شيخ الأمين مشاهد من يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤م، اليوم الــ ٣١٥ من العمل الطوعي والإنساني .. من داخل المسيد بأمدرمان بيت المال. وسيطر الجيش السوداني على منطقة بيت المال وابوروف والتي يقع فيها مسيد شيخ الأمين بأمدرمان. رصد وتحرير – “النيلين”

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