أطلت الحسناء الشابة “ود” إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” على متابعيها عبر “لايف” تابعه المئات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد استعرضت “ود” رموشها لمتابعيها الذين استفسروها عن عدم خروجها في “عيد الحب”. نجلة الفنانة الكبيرة سخرت من قصص الحب وقالت: (الناس الطلعوا عيد الحب عملوا شنو؟) وتابعت: (هو الزمن دا في حب؟). https://www.facebook.com/reel/425285453266706 وتلقت “ود” بحسب متابعات محررة موقع النيلين تعليق أبهرها من إحدى المتابعات, حيث شبهتها بعارضة الأزياء الأمريكية “كايلي جينر”. وعبرت إبنة سيدة الغناء السوداني عن انبهارها بالتشبيه, حيث ردت بانبها شديد قائلة: (سجمي خشمي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد تشبيهها بعارضة الأزياء الأمريكية “كايلي جينر”.. إبنة الفنانة ندى القلعة تستعرض جمالها وترد: (سجمي خشمي والزمن دا مافي حب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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