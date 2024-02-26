تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو من حفل أحيته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الشهيرة خلال الحفل الذي أقيم بإحدى دول الخليج بأغنيتها الجديدة (سكر تقيل). الأغنية قوبلت بسخرية كبيرة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي علق ساخرا: (دا شنو غناء الشماسة دا) و (صوتك زي صوت الرجال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل بإحدى دول الخليج بأغنيتها الجديدة (سكر تقيل) والجمهور يسخر: (دا شنو غناء الشماسة دا وصوتك زي صوت الرجال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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