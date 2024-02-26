تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية “الترند” بعد تحقيقه لأعلى نسبة مشاهدة ومشاركات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سائق حافلة “ميكروباص” مصري بأحد شوارع القاهرة وهو يطرب الركاب داخل عربته بالأغنيات السودانية الخفيفة. وتفاجأ الركاب السودانيين بالسائق وهو يتفاعل ويردد الأغنيات السودانية الخفيفة التي قام بتشغيلها عبر جهاز سيارته. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استطاع السائق المصري أن يميز للذين معه أغاني “الحقيبة” السودانية القديمة من الأغاني الحديثة. ومن ضمن الأغنيات التي قام السائق بتشغيلها أغنية الفنان الشاب حسين الصادق (سامع ليك نضم) وأغنية الفنانة إنصاف مدني (بالحلال) وأغنية الفنان محمد بشير (تعال هنا). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أبدى عدد كبير منهم سعادته بالمقطع مع تعليقات ساخرة أبرزها: (تم بتهكير الشعب المصري بنجاح) و (الشعب المصري اتهكر يا جدعان). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سائق “ميكروباص” مصري يفاجئ الركاب بتشغيل الأغاني السودانية التي يحفظها ويشرح لهم الفرق بين أغاني “الحقيبة” والحديثة وساخرون: (الشعب المصري اتهكر يا جدعان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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