خطفت فتاة سودانية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء وهي “تكحل” عينيها بألوان علم السودان. كما قامت بترديد الأغنية الوطنية الشهيرة (يا وطني يا بلد أحبابي) وسط تفاعل جمهور مواقع التواصل الذي تمنى عودة السودان كما كان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية حسناء “تكحل” عينيها بألوان علم السودان وتغني: (يا وطني يا بلد أحبابي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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