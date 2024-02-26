فاجأ نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد, متابعيه على المنصة بمقطع فيديو جديد حظي بتفاعلات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر أبو أحمد المقطع الذي أكد من خلاله وصوله بسلام لمدينة بورتسودان شرقي السودان. وظهر “التيكتوكر” الستيني, وهو يشرب سجائر “البرنجي” المشهور في السودان وسط سخرية المتابعين الذين كتبوا معلقين: (يا حليلك خلاص رحلوك من المملكة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد يفاجئ متابعيه بمقطع فيديو من مدينة بورتسودان وهو يشرب “البرنجي” وساخرون: (يا حليلك خلاص رحلوك من المملكة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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