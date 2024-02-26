تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للفنان المثير للجدل سجاد بحري, أثار اهتمام الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان سجاد, وهو جالس بالحرم وممسكاً بالمسبحة يذكر الله بخشوع كبير. ووفقاً لتعليقات المتابعين فإن الفنان سجاد بحري, استغل تواجده بالمملكة العربية السعودية وقام بأداء العمرة مع توقعات من قبل المعلقين بإعتزاله الفن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني المثير للجدل سجاد بحري يفاجئ المتابعين وهو يعتكف و “يسبح” داخل الحرم وتوقعات بإعتزاله الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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