يستعد الفنان السوداني الشاب علي الشيخ, لإكمال مراسم زواجه بعدد من حفلات “الحناء” التي نظمها لها زملائه وأصدقائه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فقد نظم أصدقاء المطرب العريس حفل مصغر له حضره بعض أصدقائه من الوسط الفني بدولة تشاد وفقاً لما ذكر ناشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. وتغنت في الحفل المصغر الفنانة إيمان لندن, بحضور العريس علي الشيخ, وزميله الفنان طلال الساتة, ودخل الجميع في وصلة رقص مثيرة على أنغام أغاني “الربابة” التي قدمتها لندن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان لندن تشارك الفنان علي الشيخ أفراحه بوصلة رقص مثيرة على أنغام “الربابة” خلال حفل مصغر نظمه له أصدقائه في تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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