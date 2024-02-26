زف الشيخ السوداني المعروف الأمين عمر الأمين, البشرى للشعب السوداني من داخل مسيده العامر بحي أبو روف بمدينة أم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر شيخ الأمين في مقطع فيديو وهو يتحدث تحت أصوات الرصاص الكثيف. وأكد في حديثه أن من يطلق الرصاص الأن هو الجيش السوداني الذي سيطر على منطقة أبو روف وعدد من أحياء أم درمان القديمة بعد انسحاب قوات الدعم السريع. وظهر المواطنون خارج المسيد بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين وهم يحتفلون بسيطرة الجيش على المنطقة وانسحاب قوات الدعم السريع بالتهليل والتكبير. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يزف البشرى للشعب السوداني تحت صوت الزخيرة: ( الجيش استولى على المنطقة بعد انسحاب قوات الدعم السريع) والمواطنون خارج المسيد يهللون ويكبرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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