تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان بسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل بدولة الجزائر. وبحسب رصد ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطرب جزائري وهو يشعل الحفل بحركات شبهها المتابعون بحركات الفنان السوداني المعتزل صلاح ولي. وكان الحفل السوداني الذي أعلن اعتزاله الفن مؤخراً قد اشتهر خلال مشواره بإشعال حفلاته الغنائية بطريقة تميز بها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شبيه الفنان السوداني المعتزل صلاح ولي يظهر في الجزائر وهو يغني ويشعل حفل على طريقة ولي سابقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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