قالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني: قوات الدعم السريع تستغل معاناة معظم قرى ومدن ولاية الجزيرة ببيع المياه بأسعار مرتفعة. وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان: يجب أن يكون المدنيين في السودان هم من يحددون مسار البلاد للمضي قدماً. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر لجان المقاومة بمدينة ود مدني: قوات الدعم السريع تستغل معاناة معظم قرى ومدن ولاية الجزيرة ببيع المياه بأسعار مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.