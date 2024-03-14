الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لجان المقاومة بمدينة ود مدني: قوات الدعم السريع تستغل معاناة معظم قرى ومدن ولاية الجزيرة ببيع المياه بأسعار مرتفعة

قالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني: قوات الدعم السريع تستغل معاناة معظم قرى ومدن ولاية الجزيرة ببيع المياه بأسعار مرتفعة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان: يجب أن يكون المدنيين في السودان هم من يحددون مسار البلاد للمضي قدماً.

الجزيرة – السودان

