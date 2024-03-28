تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين له. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يقدم فواصل من الرقصات الأفريقية بأحد الشوارع المزدحمة بالعاصمة المصرية القاهرة. ولفت الشاب أنظار المارة من المواطنين المصريين الذي ظلوا يتابعوا رقصاته وحركاته باستغراب شديد, جمهور مواقع التواصل بالسودان تداول المقطع على نطاق واسع مع تعليق (فضحتنا في كايرو يا راسطتا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقدم فواصل من الرقصات الأفريقية بأحد الشوارع المزدحمة بالقاهرة ونظرات المصريين له تثير ضحكات الجمهور ومتابعون: (فضحتنا في كايرو يا راسطتا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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